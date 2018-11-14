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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

فضاپیمای ناسا روی قمرهای مشتری و زحل فرود می آید

فضاپیمای ناسا روی قمرهای مشتری و زحل فرود می آید

ناسا قصد دارد با همکاری یک شرکت، فضاپیمایی طراحی کند که روی قمرهای مشتری و زحل فرود بیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  انگجت، شرکت نرم افزاری رایانشی Autodesk با همکاری آزمایشگاه JPL ناسا مشغول بررسی راه های جدیدی هستند تا یک لندر یا فضاپیمایی بسازند که روی قمرهای مشتری یا زحل فرود می آید.

مارک دیویس مدیر ارشد تحقیقات صنعتی اتودسک هنگامیکه برای نخستین بار درباره همکاری در این زمینه با JPL مذاکراتی انجام داد، ناسا چندان تمایلی نداشت. اما هنگامی که Autodesk نشان داد با طراحی بهتر  و مواد جدید می توان فضاپیماهایی با ۳۰ درصد کارآمدی ساخت، توجه ناسا جلب شد.

اتودسک این فرایند را generative design نامیده است. این طراحی با استفاه از ماشین های هوشمند و خدمت ابر حسابرسی طیف وسیعی از طرح ها را با توجه به محدودیت های مهندسان ارائه می کند. اتودسک از این سیستم  در مسابقات فرمول ۱ نیز استفاده کرده است.

به گفته اتودسکgenerative design به مهندسان اجازه می دهد طی دو تا چهار هفته طراحی هایی انجام دهند. این روند بسیار سریع تر از فرایند استاندارد ۲تا۴ ماهه  طراحی است.

 به هرحال اتودسک امیدوار است این فناوری به ناسا کمک کند تا لندری برای فرود در  قمرهای زحل یا مشتری بسازد و به این ترتیب مسیر برای ساخت مقرهای مسکونی انسان هموارتر شود.

کد مطلب 4458372
شیوا سعیدی

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