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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

خانه تجارت ایران در بیشکک افتتاح شد

خانه تجارت ایران در بیشکک افتتاح شد

خانه تجارت ایران در بیشکک (پایتخت قیرقیزستان) با حضور معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خانه تجارت ایران در بیشکک پایتخت قیرقیزستان افتتاح شد. مراسم آیین گشایش این مرکز در محل نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی و فناوری با حضور علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیشکک، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان و رئیس آژانس سرمایه گذاری قرقیزستان، مدیران عامل ۳۰ شرکت دانش بنیان ایرانی و بیش از ۱۰۰ تاجر قرقیزستانی انجام شد.

این مرکز در محل نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی و فناوری ایران در بیشکک (تحت عنوان خانه تجارت ایران در بیشکک) به کار خود ادامه می دهد و در آن محصولات ۵۰ شرکت دانش بنیان و ۳۰ شرکت ایرانی دیگر در معرض نمایش تجار و فعالان اقتصادی قرقیزی و دیگر کشورهای همسایه قرقیزستان قرار می گیرد.

این برنامه، با برگزاری نشست تجاری فناوری و جلسات B۲B بین شرکت های دانش بنیان ایرانی و شرکت های متناظر قرقیزی در محل خانه تجارت ایران در بیشکک ادامه یافت.

همچنین نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی و فناوری ایران در بیشکک محصولاتی از ۹ حوزه مختلف همچون کشاورزی و دامپروری، بهداشت و سلامت، معدن و ماشین آلات صنعتی، نساجی، غذا، پلیمر و پلاستیک،  ساختمان، الکترونیک را نمایش می دهد.

کد مطلب 4458449

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      فکر می کنید در کشوری که همسایه چین هست و وابسته به روسیه امکان تجارت وجود دارد!

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