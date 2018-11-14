خانه تجارت ایران در بیشکک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خانه تجارت ایران در بیشکک پایتخت قیرقیزستان افتتاح شد. مراسم آیین گشایش این مرکز در محل نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی و فناوری با حضور علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیشکک، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان و رئیس آژانس سرمایه گذاری قرقیزستان، مدیران عامل ۳۰ شرکت دانش بنیان ایرانی و بیش از ۱۰۰ تاجر قرقیزستانی انجام شد.

این مرکز در محل نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی و فناوری ایران در بیشکک (تحت عنوان خانه تجارت ایران در بیشکک) به کار خود ادامه می دهد و در آن محصولات ۵۰ شرکت دانش بنیان و ۳۰ شرکت ایرانی دیگر در معرض نمایش تجار و فعالان اقتصادی قرقیزی و دیگر کشورهای همسایه قرقیزستان قرار می گیرد.

این برنامه، با برگزاری نشست تجاری فناوری و جلسات B۲B بین شرکت های دانش بنیان ایرانی و شرکت های متناظر قرقیزی در محل خانه تجارت ایران در بیشکک ادامه یافت.

همچنین نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی و فناوری ایران در بیشکک محصولاتی از ۹ حوزه مختلف همچون کشاورزی و دامپروری، بهداشت و سلامت، معدن و ماشین آلات صنعتی، نساجی، غذا، پلیمر و پلاستیک، ساختمان، الکترونیک را نمایش می دهد.