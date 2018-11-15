۸۸ میلیون و ۱۵ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته جاری تعداد ۸۸ میلیون و ۱۵ هزار و ۶۵۳ سهم به ارزش ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۴ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی عنوان کرد: ۴۱ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۵۹ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: این تعداد سهام متعلق به ۲۳۸ شرکت است و این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۹۹ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی افزود: شاخص کل قیمت در هفته جاری معادل ۱۸۱ هزار و ۹۹۴ واحد بود که نسبت به هفته گذشته ۳ هزار و ۱۰۶ واحد کاهش یافت.