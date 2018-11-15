مردم مشکلات و کمبودها را به مسئولان انتقال دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد اظهار کرد: اعتماد به مردم باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام افتخاری با بیان اینکه توجه به انتقادات بسیار راهگشا بوده ولی باید برای حل مشکلات نیز راهکارهایی نیز پیشنهاد شود، افزود نباید تصور شود که انتقادات براساس دشمنی و غرض ‌ورزی است.

وی با اشاره به وجود مشکلات موجود در حوزه اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشت مردم، گفت: یکی از وظایف مسئولان شنیدن این دردها و ارائه راهکارهای مناسب برای حل هر چه سریع‌تر این مشکلات است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولان نمی توانند گامی برای حل این مشکلات بردارند باید با روی گشاده بخشی از آلام مردم را تسکین دهند، بیان‌کرد: متاسفانه در برخی ادارات هنوز نوع برخورد مناسب با ارباب رجوع وجود ندارد که این جای تاسف داشته و باید حل شود.

افتخاری با بیان اینکه در سیل اخیر در شهرستان شفت برخی از دستگاه‌ها عملکرد مناسبی از خود نشان داده و بهترین خدمت را به مردم شهرستان ارائه کردند، افزود: در مقابل برخی از دستگاه نیز عملکرد مناسبی نداشته اند که جای تأمل دارد.

وی برخی تذکرات را تنها برای تقویت عملکرد و ارتقای خدمات رسانی به مردم دانست و ادامه داد: به رغم وجود برخی کم توجهی‌ها اقدامات مناسبی در هر دو شهرستان فومن و شفت در این مدت انجام شده ولی نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

نماینده فومن و شفت و مجلس شورای اسلامی با درخواست از همه مردم برای انتقال مشکلات و کمبودها به دفاتر خود در دو شهرستان، گفت: بسیاری از مسئولان برخی از کمبودها و نواقص موجود را بر گردن نماینده مجلس انداخته و تلاشی برای رفع این کمبودها انجام نمی دهند.

وی با اشاره به اقداماتی که در حوزه بهزیستی و کمیته امداد و همچنین در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است، بیان کرد: در حوزه راهداری و راه های روستایی اقدامات بسیاری انجام شده است که در مقایسه با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست.

افتخاری در ادامه با اشاره به اینکه طولانی شدن انتخاب معاون فرماندار شفت به دلیل بروز برخی مشکلات و برنامه‌ها بوده نه کم‌کاری و بی توجهی، تصریح کرد: در این مدت فرماندار شهرستان شفت تمام تلاش خود را برای انجام بهترین عملکرد و خدمت انجام داده و جای تقدیر و تشکر کرد.

وی به تودیع و معارفه معاون جدید فرمانداری شفت اشاره کرد و افزود: معاون جدید باید تلاش کند تا همگام با سایر مسئولان در زمینه حل مشکلات مردم شهرستان شفت گام بردارد.