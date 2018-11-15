برقراری انضباط اجتماعی نیازمند همکاری شهرداری و پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس پلیس پایتخت صبح امروز به دعوت شهردار منطقه ۱۳ بازدید کاملی از محدوده شهرداری یاد شده انجام دادند سپس جلسه ای با هدف استفاده از ظرفیت پلیس و شهرداری برای ارتقاء انضباط اجتماعی، امنیت عمومی و ایجاد فضای همراه با آرامش برای شهروندان برگزار شد.

در این جلسه، در راستای هم افزایی و استفاده از ظرفیت¬های شهرداری و پلیس، تصمیم گرفته شد که با همکاری سرکلانتری پلیس پیشگیری، پلیس راهور و پلیس اماکن و شهرداری، مشکلات این منطقه همچون ترافیک و سد معبر خیابان پیروزی و غیره حل و فصل بشود تا شهروندان با آرامش بیشتری زندگی کنند.

دیدار رییس پلیس پایتخت و شهردار منطقه ۱۳ از خانواده شهید طالب طاهری

در این دیدار سردار رحیمی با تمجید از مقام شهید و شهادت بیان داشت: خانواده شهدا بین مردم دارای عزت هستند که این عزت خانواده شهدا، نشانه حقانیت راه آنان است و این همان راهی است که حضرت امام خمینی قدس سره شریف و مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کردند.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: ما همیشه خود را محتاج دعای خانواده معزز شهدا می دانیم و بنده اعتقاد راسخ دارم که سرکشی از خانواده شهدا برای ما سعادت است و دیدار هفتگی از خانواده شهدا را فرصتی برای خود میدانیم.

روایت نحوه به شهادت رسیدن شهید طالب طاهری از زبان سردار رحیمی

رییس پلیس پایتخت در خصوص نحوه به شهادت رسیدن شهید طالب طاهری گفت: این شهید عزیز که پس از سه بار اعزام به جبهه، در عملیات فتح المبین جانباز شده بودند، پس از بهبودی نسبی در کمیته انقلاب اسلامی مشغول به خدمت بودند که حین ماموریت به همراه دو شهید دیگر، توسط منافقان کوردل به طرز فجیعی شهید شدند که بنده کاملا به خاطر دارم که پس از شهادت مظلومانه این سه شهید و طریقه کشته به شهادت رسیدنشان روحیه توحش و قساوت قلب منافقان کور دل را بر ملا کرد که در نتیجه آن، سراسر ایران اسلامی بر علیه منافقان بسیج شد و حقانیت انقلاب اسلامی و رذالت و ناحق بودن گروهک منافقین بر همگان مشخص و بساط منافقان برای همیشه برچیده شود.

همچنین مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه ضمن خیر مقدم به میهمانان ،مسائل و مشکلات منطقه را در زمینه انتظامی مطرح و برای همکاری با نیروی انتظامی برای رفع این مشکلات اعلام آمادگی کرد.

وی آرامش و آسایش شهروندان را ماحصل تعامل و همکاری نیروی انتظامی و شهرداری دانست و افزود : نیروی انتظامی در کنار امنیت و انضباط به موضوعاتی همچون حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته و فرهنگ زندگی شهروندی را تقویت کرده است.