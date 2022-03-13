کشف ۲۰تن موادمخدر در پایتخت از آغاز امسال/ روزهای پر ماموریت پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در دومین یادواره سرداران و بیش از ۱۵۰۰ شهید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، افزود: امروز به مناسبت ۲۲ اسفندماه و روز بزرگداشت شهدا این مراسم را برگزار کردیم و من معتقدم که باید برای خانواده شهدا سنگ تمام گذاشت و بهترین هرچیزی را ارائه دهیم، هرچند که هیچ اقدامی جبران کننده ایثارگری‌ها و جانفشانی این عزیزان نمی‌شود.

وی، شمار شهدای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با احتساب شهدای عملیات و شهدای دفاع مقدس را ۱۵۵۸ تن اعلام کرد و گفت: ما خاک زیرپای خانواده شهدا و ایثارگران عزیز هستیم. مقام همه شهدا عالی و رفیع است.

رئیس پلیس تهران به شهید رنجبر و شهید طاهری از شهدای پلیس در تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: ببینید شهید رنجبر چطور برای تأمین امنیت مردم جانش را فدا کرد، شهید طاهری هم همینطور وقتی متوجه ناامنی در یکی از خیابان‌ها شد از جانش مایه گذاشت.

رحیمی ادامه داد: سارقان و به خصوص سارقان منزل بیش از آنکه مالی را ببرند، یک ترس و لرزی را در دل مردم و خانواده‌ها ایجاد می‌کنند و همین موضوع اهمیت برخورد با آنان را به خوبی آشکار می‌کند.

هفته پر مأموریت پلیس در روزهای پایانی سال

‌وی با بیان اینکه پلیس مأموریت‌های مختلفی دارد، گفت: تنها در همین هفته چندین مأموریت مهم و سنگین را در تهران داریم که چهارشنبه‌سوری، شهرآورد، ترافیک بهشت زهرا در پنجشنبه و جمعه آخر سال و … از جمله آنهاست که در کنار مأموریت‌های روزمره انجام می‌شود.

رحیمی افزود: در مورد ترافیک و تأمین امنیت مراکز خرید ما از اول اسفندماه در آماده باش هستیم و مأموران ما از صبح زود تا ساعت ۱۰ و ۱۱ شب مستقر و فعال هستند و کار خود را با ایثارگری انجام می‌دهند.

وی از کشف ۲۰ تن مواد مخدر در پایتخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: تصور کنید اگر ایثارگری مأموران نبود، این مواد توزیع می‌شد.

رحیمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: امروز اگر آمریکا وهم پیمانانش ما را محاصره کرده و حتی با برخی کشورهای منطقه هم همراه شده‌اند، دلیلش این است که می‌خواهند امنیت ما را مختل کنند.

وی در پایان گفت: مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران را درک می‌کنیم و پاسدار ارزش‌های انقلاب و مدافع امنیت مردممان خواهیم بود.