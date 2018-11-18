استاندارد زیربنای توسعه اقتصادی است/همکاری گسترده با آموزش وپرورش

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تفاهم نامه ای میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی استاندارد با حضور سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و نیره فیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در سازمان ملی استاندارد منعقد شد.

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در این برنامه بیان کرد: ما تا به حال با آموزش و پرورش همکاری نزدیکی داشته ایم. این سازمان از سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را پشت سر گذاشت که بتعث ارتقا سازمان از نظر ساختاری شد و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور قرار گرفت. با این تغییر ما هم به فعالیت هایمان شتاب دادیم. وی ادامه داد: ما باید به عرصه پر شتاب تغییرات استاندارد می پیوستیم. ما رتبه ۲۲ را بین ۱۶۳ کشور در حوزه استاندارد کسب کردیم و در حوزه های دیگر بین الملل عضو هیات مدیره یا عضو کمیته های اصلی هستیم و یا رهبریت گروهی از کشورها را به عهده داریم.

پیروزبخت ادامه داد: در حال حاضر جایگاه خوبی در عرصه بین المللی داریم. زمانی بود که استانداردها فقط در حوزه کالا بود و بعد به خدمات و... بود اما در حال حاضر در بسیاری موردهایی که به توسعه پایدار مربوط است سازمان ایزو استانداردهایی را تدوین کرده است مثل بحث مسئولیت اجتماعی که اینجا آموزش و پرورش دخیل است.

وی اظهار کرد: ما برنامه هایمان را به سمت نوآوری و خلاقیت تغییر جهت داریم. با وزارت آموزش و پرورش همکاری گسترده ای داشتیم که از استاندارد سازی وسایل آموزش و پرورش آغاز کردیم.اولین گزارش بخاری های گازسوز را سال ۹۲ به دولت ارائه دادیم و بسیار همکاری خوبی میان ما و آموزش و پرورش صورت گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: هفته گذشته جایزه ملی کیفیت داشتیم و ۲۷ مدرسه ارزیابی شد و ۱۰ مدرسه تقدیر شدند. امیدواریم با امضا این تفاهم نامه بتوانیم برای اطلاع رسانی در سطح جامعه و آگاه سازی دانش آموزان و آوردن مباحث استاندارد در کتب درسی گام های اساسی برداشته شود.

وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر همه جهان درگیر بحث استاندارد است و اگر بتوانیم آن را پیاده کنیم بسیاری از مشکلات کاهش پیدا کند چون زیر بنای اقتصاد دنیا در حال حاضر استاندارد تعریف می شود.

وی یکی دیگر از فعالیت های این سازمان را طرح نقش نسل آینده در تعیین و پیشرفت استانداردها مطرح کرد و گفت: به دنبال این طرح انجمن های دانش آموزی در ایران و سایر کشورها راه افتاد که در ایران از شهر یاسوج این طرح آغاز شد و دانش آموزان در این زمینه تحقیق کردند و در همایشی ارائه کردند.