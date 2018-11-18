دومین گردهمایی بزرگ یاوران حضرت خدیجه(س) در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه حضرت خدیجه(س) به همت شرکت سینمایی پازل قم مراسم جشن سالگرد ازدواج پیامبر اسلام و حضرت خدیجه(س) را شامگاه شنبه با عنوان دومین گردهمایی یاوران ام المومنین، حضرت خدیجه(س) با حضور و استقبال گسترده خانواده‌های قمی برگزار کرد.

نمایشگاه دائمی قم محل برگزاری این جشن مملو از جمعیت بود و برخی از خانواده‌ها به دلیل تکمیل ظرفیت سالن، پشت درب‌ها ماندند.

صابر خراسانی از شاعران آیینی کشور و مهران غفوریان بازیگر مطرح تلویزیون و سینما از جمله مهمانان مراسم بودند که به اجرای برنامه پرداختند.

حجت الاسلام فرحزاد نیز در این جشن دقایقی به ایراد سخن پرداخت و از فضایل و جایگاه والای همسر پیامبر اسلام(ص) گفت و اعلام کرد به هر خانواده‌ای که نام «خدیجه» را برای فرزند دختر خود انتخاب کند، یک پلاک طلای به عنوان هدیه اهدا می‌شود.

«جناب خان» که عروسک دوست داشتنی این سال‌های ایرانی‌ها به شمار می‌رود نیز در جمع خانواده‌های قمی حاضر شد و به اجرای برنامه پرداخت.

شوخی با بچه محله‌های قدیمی قم تا تکرار تکه کلام‌های قمی‌ها و تمیجد کار آق جواد شکسته بند از جمله شوخی‌های جناب خان با مردم قم در این مراسم بود.

مجید صفری تهیه کننده این برنامه نیز از حضور گسترده مردم در این جشن خانوادگی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با حمایت‌های مسئولان استانی بتوانیم این گونه برنامه‌ها را در اعیاد مختلف اسلامی برگزار کنیم.