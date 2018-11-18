سرپرست دانشگاه صنعتی شیراز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این حکم انتصاب خطاب به دکتر علویان آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حکم به سمت سرپرست «دانشگاه صنعتی شیراز» منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با بهره مندی از تجارب همه اعضای هیات علمی دانشگاه و استفاده از تمامی ظرفیت ها و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی، وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و مأموریت‌های تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.»

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر جلیل مقدسی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شیراز در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد.

محمد مهدی علویان مهر دانش آموخته دانشگاه شیراز، دارای مدرک دکتری شیمی و عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه صنعتی شیراز است.

وی پیش از این مدیریت دفتر استعدادهای درخشان، معاونت اداری و مالی، مدیریت دفتر همکاری های دانشگاه و صنعت، ریاست منطقه ۴ کشوری دانشگاه فنی و حرفه ای، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز و ریاست دتنشگاه فنی و حرفه ای استان فارس را بعهده داشته است.

همچنین دکتر علویان مهر عضو حقیقی شورای دانشگاه، عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز و مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه ای در امور برنامه، بودجه و توسعه بوده است.

وی انتشار ۱۳۴ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی، تالیف ۲ عنوان کتاب و ارائه ۱۴ مقاله در کنفرانس های داخلی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

همچنین دکتر علویان مهر دارای دو طرح پژوهشی ارتباط با صنعت است و تاکنون راهنمایی بیش از ۳۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۵ دانشجوی دکتری را برعهده داشته است.

از افتخارات سرپرست دانشگاه صنعتی شیراز می توان به کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۸۷ و انتخاب به عنوان چهره منتخب استان فارس در سال ۱۳۸۸، کسب عنوان پزوهشگر برتر در سال ۱۳۹۰ و مدیر نمونه استان فارس در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.