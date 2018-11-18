به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در راستای توسعه علم و فناوری برنامه عملیاتی علم، فناوری و نوآوری برای استانهای منتخب تدوین شد.

این برنامه دارای اهداف متعددی از جمله کمک به شکلگیری و ارتقاء اثربخشی زیست بوم نوآوری استانی، برنامه محور کردن بودجه‌های تحقیقاتی استان، استفاده از ظرفیت علم و فناوری برای رفع چالشها و مسائل استان، تقاضا محور کردن فعالیتهای علم و فناورانه استان، همافزایی استانی و ملی در زمینه توسعه علم، فناوری و نوآوری، شناسایی نیازها و اولویتها و مسائل اساسی استان، تقسیم کار نهادی در سطح استانی برای رفع مسائل و نیازها، درگیر کردن دانشگاههای استان در تدریس برنامه های علم، فناوری و نوآوری استان و توجه به توانمندیها و پتانسیل‌های استانی در توسعه علم، فناوری و نوآوری برنامه علم و فناوری است.

برنامه عملیاتی علم، فناوری و نوآوری استانی به عنوان نقشه راه و مسیر حرکت فعالیت‌های علمی و فناورانه در سطح استان بوده و باعث ایجاد همافزایی بین اقدامات نهادها و کنشگران عرصه نوآوری شده و منجر به تسهیل در ایجاد اکوسیستم نوآوری منطقهای خواهد شد.

طرح تدوین برنامه علم و فناوری در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، همدان، البرز، گیلان، بوشهر، اصفهان، قزوین، کردستان، آذربایجان شرقی و فارس در دبیرخانه شورای عالی عتف در حال انجام است که این جلسه با حضور معاون استاندار و معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در استانداری استان فارس برگزار شد.