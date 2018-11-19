احداث۲۰ طرح آبخیزداری در آذربایجان غربی آغاز می شود

میرصمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری شش طرح آبخیزداری امروز در جریان سفر استانی رئیس جمهوری به استان خبر داد و افزود: همچنین مراحل ساخت ۲۰ طرح در این زمینه نیز آغاز می شود.

وی ادامه داد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان های ارومیه، چایپاره، میاندوآب، اشنویه، شوط و بوکان افتتاح می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: این طرح ها در سطح ۳۰ هزار هکتار از عرصه های ملی و کشاورزی استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح ها در سطح ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان به اجرا در می آید گفت: برای اجرای این طرح های گسترده نیز ۱۶۶ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.