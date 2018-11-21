کاخ سفید دفتر روابط عمومی «بن سلمان» است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از بیانیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از محمد بن سلمان انتقاد کرد.

در همین رابطه، وی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: هرگز فکر نمی‌کردم روزی را ببینم که کاخ سفید به دفتر روابط عمومی ولیعهد سعودی تبدیل شود.

به ‌این‌ ترتیب، کورکر که از حزب جمهوریخواه است، برای نشان دادن جنبه‌های فراحزبی انتقاد از ترامپ، به کارزار «باب منندز» سناتور دموکرات و دیگر عضو بلندپایه کمیته روابط خارجی پیوست و خواستار روشنگری در خصوص نقش بن سلمان در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی شد.

درحالی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، بن سلمان را به مشارکت در قتل خاشقجی متهم می‌کند؛ ترامپ همچنان به بی‌گناه جلوه دادن وی به بهانه ضرورت حفظ رابطه با ریاض ادامه می‌دهد.

به‌ همین‌ دلیل، وی دیروز در بیانیه‌ای مدعی شد: سیا هنوز در تحقیقات خود پیرامون این موضوع به نتیجه نهایی نرسیده است و به صورت صد در صد میزان ارتباط وی با این حادثه را تعیین نکرده است.

وی همچنین گفت: در صورت شرکت ولیعهد سعودی در نشست سران بیست کشور بزرگ صنعتی در بوئنوس آیرس آرژانتین با وی دیدار خواهد کرد.

ترامپ همچنین مدعی شد: احتمالا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به خوبی از ماجرای قتل غم انگیز خاشقجی خبر داشته است. شاید اطلاع داشته و شاید نداشته است. احتمالاً ما نیز تمام موضوعات درباره این قتل را نمی دانیم.



وی با بیان اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا کماکان در حال ارزیابی تمامی اطلاعات مرتبط با این حادثه هستند، افزود: می دانم که در کنگره برخی ها به دلایل سیاسی یا دلایل دیگری مایل هستند تا در مسیر دیگری حرکت کنند؛ البته آنها آزادند تا چنین کاری را بکنند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود که در حال حاضر آمریکا به دنبال اقدامات تنبیهی علیه سعودی در موضوع قتل خاشقجی نیست، اما آماده است تا پیشنهادات کنگره درباره عربستان در صورتی که با امنیت مطلق و منافع آمریکا سازگار باشد را مورد بررسی قرار دهد.



وی با تکرار مواضع پیشین خود درباره لغو فروش تسلیحات به عربستان گفت: اگر احمقانه به لغو قراردادهای صادرات سلاح به عربستان مبادرت ورزیم، روسیه و چین کشورهایی هستند که از این موضع بهره خواهند برد.