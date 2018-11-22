وحدت رمز پیروزی مسلمانان در مقابل دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ماهر عبدالرزاق ظهر پنجشنبه در اجتماع بزرگ روحانیون شیعه و سنی خراسان رضوی که در تالار ابن هیثم مشهد برگزار شد اظهارکرد: وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) از هیچ کمکی به مردم فروگذار نمی کردند و حتی به کودکان و سالمندان نیز توجه ویژه داشتند.

وی افزود: ما امروز نیاز به توجه و عملی کردن سیره پیامبر اکرم(ص) در جامعه داریم و همانطور که ایشان نماز خواند و کار نیک می کرد و جهاد انجام می داد ما نیز این روش را انجام دهیم و اگر این راه را در پیش بگیریم در کنار شهدا و صالحین خواهیم بود.

رئیس جنبش وحدت اسلامی لبنان تصریح کرد: راهکار حل مشکلات مسلمانان وحدت است و ما این مهم را در لبنان به نتیجه رساندیم و موفق شدیم در برابر رژیم صهیونیستی به پیروزی برسیم.

عبدالرزاق تصریح کرد: پیش از سال ۲۰۰۶ در لبنان بین مذاهب و گروه های مختلف تفرقه و اختلاف های زیادی وجود داشت اما به یاری خداوند و تلاش های حزب الله لبنان توانستیم به یک وحدت قابل قبول رسیده و پس از چندین سال سرزمین خود را از اسرائیل پس بگیریم.

وی تاکید کرد: به برکت این وحدت حالا به چنان قدرتی درست یافته ایم که به صهیونیست ها اعلام کردیم در برابر شلیک هر موشک به لبنان یک موشک در اسرائیل فرود خواهد آمد و اگر خانه ای از ما را خراب کنند ما نیز خانه ای را در سرزمین های اشغالی تخریب خواهیم کرد.

رئیس جنبش وحدت اسلامی لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در وحدت بین مسلمانان و مبارزه با گروه های تکفیری در منطقه داشته و همه کشورها باید با الگوگیری از ایران این مسیر را ادامه دهند.