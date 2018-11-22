پیش نیازهای فرزندآوری/ چگونه کودک سالم داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرندی، روز پنج شنبه در پنجمین کنگره سلامت نوزادان، در مرکز همایش های رازی، اظهارداشت: والدین برای اینکه فرزند سالمی به دنیا آورند باید قبل از ازدواج به فکر این مسئله باشند و همسری انتخاب کنند که از سلامتهای لازم برخوردار باشد.
وی ادامه داد: والدین در اولین فرصت پس از ازدواج باید مراقبتهای لازم پزشکی را انجام دهند؛ مادر باید تغذیه مناسب داشته باشد و مسائل بهداشتی را رعایت کند.
رئیس انجمن پزشکان نوزادان ایران ادامه داد: خانمی که قصد بارداری دارد باید از بروز برخی مسائل پیشگیری کند و آمادگی لازم جسمی و روانی را داشته باشد چرا که اغلب آنها نسبت به جنین اطلاعات کمی دارند و پدیده حاملگی را بسیار کوچک میدانند و به این دوران اهمیت کمی میدهند.
مرندی افزود: جنین از زمانی که در نطفه منعقد میشود حداقل ۱۰۰ سال زندگی را در پیش دارد و یک یکِ رفتارهای والدین میتواند در سلامت آن مؤثر باشد؛ مادر مرتباً باید به پزشک مراجعه کند که در این دوران دچار مخاطره نشود تا نوزادی سالم به دنیا بیاورد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کرد مادر زایمانی طبیعی داشته باشد و به سزارین کشیده نشود چراکه عمل سزارین باعث میشود نوزاد زودتر به دنیا آید و مخاطراتی برای او به همراه داشته باشد.
رئیس انجمن پزشکان نوزادان ایران گفت: باید به مادران آموزشهای لازم اعم از عاطفی بودن و مسائل بهداشتی داده شود اینکه چطور با فرزندان خود رفتار کنند؛ کودکی که به دنیا میآید صدها هزار سلول عصبی دارد که با هم مرتبط است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم فرزند سالمی داشته باشیم باید به دوران بارداری توجه بیشتری شود چراکه هر چه به این دوران اهمیت دهیم در دوران کودکی و بزرگسالی او تأثیر خواهد گذاشت.
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