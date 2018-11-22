المپیاد استعدادهای برتر ورزشی قدمی برای آینده ‌سازی ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر پنج شنبه در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی تیراندازی با کمان کشور در همدان اظهار داشت: وزارت ورزش در راستای استعدادیابی برای حضور موفق در المپیک ۲۰۲۲ سنگال و آینده ‌سازی ورزش کشور اقدام به برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی ۱۲ تا ۱۵ سال کرده که همدان میزبان ۲ رشته تیروکمان و فوتسال است.

وی هدف از برگزاری این رقابت ها را توسعه رویکرد عدالت محوری، توزیع عادلانه امکانات، افزایش افتخارهای ملی، پرورش استعدادها و بهره مندی از ظرفیت های پشتوانه سازی برای حضور در المپیک ۲۰۲۲ سنگال برشمرد.

منعم بابیان اینکه المپیاد استعدادهای برتر از روز گذشته در قالب ۶۸ رشته ورزشی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و تا نهم ماه جاری ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: ۳۱ استان میزبان این رخداد ورزشی هستند و پسران در ۴۰ رشته ورزشی و دختران در ۲۸ رشته دختران در آن شرکت دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: شعار این المپیاد «ورزش، دوستی و آینده بهتر» است و با برگزاری مطلوب مسابقات می خواهیم میزبان شایسته این المپیاد در کشور باشیم.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان همدان نیز گفت: المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی با کمان داخل سالن کشور در مسافت ۱۸ متر در رشته های ریکرو و کامپوند و در ۲ بخش پسران و دختران برگزار می شود.

ساسان رضوی بیان کرد: این المپیاد از امروز به مدت ۳ روز در سالن انقلاب شهر همدان اجرا خواهد شد.

رضوی عنوان کرد: کماندارانی از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد در این مسابقات با هم به رقابت می پردازند.

وی با تشریح برنامه های اجرایی این المپیاد در همدان گفت: مرحله مقدماتی این رقابت ها امروز پنجشنبه برگزار می شود و روز جمعه هفته جاری مرحله حذفی انفرادی از یک شانزدهم نهایی تا نیمه نهایی و نیز مرحله حذفی تیمی از یک هشتم نهایی تا نیمه نهایی انجام خواهد شد.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان همدان یادآور شد: مسابقات رده بندی و فینال این دوره از المپیاد نیز شنبه سوم آذرماه امسال برگزار می شود.