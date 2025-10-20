المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال با حضور ۴۰۰ ورزشکار در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد یکشنبه شب در آئین افتتاح هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته بسکتبال پسران که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، ورزشکاران شرکتکننده از ۲۸ استان کشور و جمعی از مدیران در سالن شهیدین قاسمی برگزار شد، اظهار داشت: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته بسکتبال پسران از امشب به میزبانی خراسان جنوبی و با هدف کشف استعدادها در این رشته ورزشی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابتها حدود ۴۰۰ ورزشکار از ۲۸ استان کشور و ۲۲ داور حضور دارند و این مسابقات از ۲۷ تا ۴ آبان به مدت ۸ روز در سالنهای شهیدین قاسمی و بصیریپور بیرجند برگزار میشود.
این مسابقات با برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران، روشن شدن مشعل رقابتها و برگزاری اولین مسابقه بین تیمهای استانهای خراسان جنوبی و فارس آغاز شد.
