به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، در یک روز پرنوسان، با بوجود آمدن شرایط اشباع در بازارهای نفت، در حالی که چشم‌انداز اقتصادی ناامیدکننده‌تر شده است، قیمت نفت خام به پایین‌ترین سطح ۲۰۱۸ سقوط کرد.

این سقوط قیمت علی‌رغم آن رخ داد که بازارها منتظر هستند سازمان کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک، در اجلاس ۶ دسامبر توافق کند، میزان تولیدات خود را کاهش دهد.

در معاملات امروز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، به هر بشکه ۶۱.۵۲ دلار سقوط کرد، که این پایین‌ترین سطح آن از دسامبر ۲۰۱۷ تا کنون است و سپس تا ساعت ۱۰:۴۷ به وقت تهران، تا ۶۱.۸۸ دلار بهبود یافت که همچنان ۷۲ سنت یا ۱.۲ درصد از قیمت بسته شده دیشب، پایین‌تر است.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، تا ۵ سنتی پایین‌ترین رکورد اکتبر ۲۰۱۷ خود سقوط کرد اما با اندکی بهبود به ۵۳.۲۹ دلار رضایت داد که ۲.۵ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیشب پایین‌تر است.

با این سقوط قیمت، شاخص نوسان قیمت برنت و دابلیوتی‌آی در ماه نوامبر جهش کرد و به سطحی رسید که تنها در سقوط بازارهای نفت در ۲۰۱۴-۲۰۱۶ و قبل از آن در رکود اقتصادی جهان در ۲۰۰۸-۲۰۰۹ دیده شده بود.

بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، جفریز، روز جمعه اعلام کرد: بازارهای نفت جهان درحال حاضر در وضعیت عرضه مازاد قرار دارند و این بازار برای تعیین کف قیمت، بل مشکل مواجه است.

افزایش تولیدات جهانی نفت در شرایطی اتفاق می‌افتد که با کند شدن اقتصاد جهان، چشم‌انداز تقاضای نفت تضعیف شده است.

به این ترتیب سقوط قیمت‌های نفت نسبت به رکوردهای ۴ ساله جدید خود که در ماه اکتبر ثبت کردند، به حدود ۳۰ درصد رسید. داده‌های رفاینیتیو ایکون نشان می‌دهد که دوره عرضه کمتر از حد، که از ربع اول ۲۰۱۷ آغاز شده بود و قیمت‌ها را تقویت می‌کرد، به پایان رسیده است.

عربستان سعودی برای انطباق با تقاضای کمتر، پنج‌شنبه اعلام کرد که صادرات نفت خود را کاهش می‌دهد.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، به خبرنگاران گفت: ما نفتی را که مشتریان به آن نیاز ندارند نمی فروشیم.

عربستان سعودی به او اوپک فشار می‌آورد تا برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط اشباع در بازارهای نفت جهان، تا ۱.۴ میلیون بشکه از تولید روزانه خود بکاهند.