به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح شنبه در همایش شکوه هجرت و تقدیر از فعالان اردوهای جهادی اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی استان با اشاره به رشادت های بسیجیان در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بیان کرد: بالاترین آمار در شهدا، رزمندگان و جانبازان مربوط به بسیج است.

وی با بیان اینکه کمترین اسرا و آزادگان را در قشر بسیج و سپاه داریم، اظهار کرد: جهاد بسیجیان هنوز ادامه داشته و پایان یافتنی نیست.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به سرکشی از خانواده های شهدا بیان کرد: این اقدامات برای زنده شدن جامعه انجام می شود چرا که جامعه به شهدا و سیره زندگی آن ها نیاز دارد.

سردار قاسمی با بیان اینکه تفکر بسیجی، تفکری جهادی است، گفت: جهاد در گذشته جنگ مسلحانه در برابر دشمن بود اما امروز در هر عرصه ای که تلاش خالصانه باشد، کاری جهادی است.

وی با بیان اینکه بسیج از ابتدای انقلاب تا امروز در حال جهاد بوده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی جامعه، رسالت بسیجیان بسیار دشوار است.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی خدمت رسانی به محرومان را از اولویت های بسیج دانست و افزود: جهادگران مانند ارتشی الهی هستند که خالصانه تلاش می کنند.

سردار قاسمی با بیان اینکه نه گفتن به تحریم های اقتصادی امروز مانند جهاد است، اظهار کرد: ایستادگی در برابر بحران اقتصادی بالاترین جهاد است.

وی با اشاره به فعالیت های گروه جهادی در استان بیان کرد: طی دو ماه گذشته ۲۲۰ گروه جهادی بیش از ۳۶۰ اردوی جهادی انجام داده اند.