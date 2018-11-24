گرانی داروهای آزاد با جیب بیماران همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر خالقی، درباره وضعیت کمبود دارو در کشور،گفت: کسری دارو در کشور با توجه به اینکه نرخ ارز دولتی برای تامین دارو اختصاص یافته است، منطقی نیست زیرا تمهیداتی از چندماه گذشته در نظر گرفته شده است بنابراین اگر کسری دارو در بازار وجود دارد باید علت آن واکاوی شود.

وی تصریح کرد: تنها درد کسری دارو را بیمار و همراهان آن به نحو مطلوب درک می‌کنند زیرا کمبود دارو ‌ می تواند مشکلات بزرگی در راستای درمان کامل بیمار ایجاد کند.

خالقی ادامه داد: تامین و تهیه دارو باید در اولویت اساسی دولت یازدهم قرار بگیرد و این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان قرار می بایست تهمیداتی نیز اتخاذ کند، که گرانی داروهای آزاد نیز بر دوش بیماران نباشد و به نوعی با تعامل با بیمه این معضلات را برطرف کند.

وی تصریح کرد: گرانی داروهای آزاد باید با تمهیدات اقتصادی متوقف شود زیرا این نوع گرانی داروهای آزاد، مسیر سو استفاده را در بازار دارویی کشور را باز می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه گرانی داروهای آزاد با اقتصاد بیماران همخوانی ندارد یادآورشد: کسری دارو با تخصیص ارز دولتی معنایی ندارد بنابراین بیماران نباید با معضل کسری دارو روبرو باشند.