مانور زنگ ایمنی در مدارس استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله مهدیخانی در این باره گفت: برنامه زنگ ایمنی زلزله در اول آذر ماه هر سال برگزار می شود و امسال در هفتم آذرماه در مدارس استان برگزار می شود.

وی افزود: این مانور برای حفظ آمادگی دانش آموزان برای مواقع بحرانی و حوادث غیر مترقبه برگزار می شود.

مهدیخانی بیان کرد: در مانور زلزله در دبستان دخترانه شهید تقوی به عنوان یکی از مدارس مجری مانور زنگ ایمنی، آموزش پناه گیری و خروج اضطراری توسط نیروهای جمعیت هلال احمر، نوع سازه ساختمان و نقاط ضعف و قوت تمرین می شود.

سرپرست مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: از آنجا که تعداد زیادی از مدارس استان فرسوده و قدیمی هستند این امر تهدیدی برای دانش آموزان در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است که آمادگی دانش آموزان با برگزاری مانورها می تواند به کاهش خسارتها منجر شود.