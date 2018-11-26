مانور زنگ ایمنی در مدارس استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله مهدیخانی در این باره گفت: برنامه زنگ ایمنی زلزله در اول آذر ماه هر سال برگزار می شود و امسال در هفتم آذرماه در مدارس استان برگزار می شود.
وی افزود: این مانور برای حفظ آمادگی دانش آموزان برای مواقع بحرانی و حوادث غیر مترقبه برگزار می شود.
مهدیخانی بیان کرد: در مانور زلزله در دبستان دخترانه شهید تقوی به عنوان یکی از مدارس مجری مانور زنگ ایمنی، آموزش پناه گیری و خروج اضطراری توسط نیروهای جمعیت هلال احمر، نوع سازه ساختمان و نقاط ضعف و قوت تمرین می شود.
سرپرست مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: از آنجا که تعداد زیادی از مدارس استان فرسوده و قدیمی هستند این امر تهدیدی برای دانش آموزان در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه است که آمادگی دانش آموزان با برگزاری مانورها می تواند به کاهش خسارتها منجر شود.
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