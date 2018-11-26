به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مسعود سلطانی فر طی تماس تلفنی با مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ضمن اطلاع از آخرین وضعیت امدادرسانی و نیازهای مردم زلزله زده این استان، دستور داد تا با هماهنگی با ستاد مدیریت بحران کرمانشاه و سایر سازمان های امداد رسان، تمامی اماکن ورزشی مسقف و روباز ورزشی جهت اسکان مردم و سایر نیازهای سازمانهای امدادرسان اختصاص یابد.

همچنین وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد با توجه به برودت هوا تمامی امکانات این اماکن ورزشی اعم از سیستم های گرمایشی، پتو و سایر امکانات در اختیار مردم شریف استان قرار خواهد گرفت.