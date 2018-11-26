مراد علی تاتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون زلزله شب گذشته در یکی از روستاهای همجوار شهرستان قصرشیرین بود.

وی با بیان اینکه تا کنون ۱۰۷ نفر که بر اثر این زلزله آسیب دیده بودند به بیمارستان‌های مناطق دیگر اعزام شدند، افزود: برخی از روستاهای این شهرستان نیز دچار خسارت شدند.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه هم اکنون تیم‌های ارزیاب در این مناطق حضور دارند تصریح کرد: این تیم‌ها در شهرها و روستاهای مختلف این شهرستان حضور دارند وتا کنون گزارشی از تلفات جانی در این مناطق نشده است.

وی از تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان با حضور استاندار کرمانشاه تا دقایقی دیگر خبر داد و بیان کرد: در ساعات اولیه این زلزله هم اعضای مدیریت بحران در این شهرستان جلسه مدیریت بحران را تشکیل دادند.