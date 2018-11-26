رمز پیروزی مسلمانان ایمان راسخ است

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمیدرضا آزادی» رایزن فرهنگی ایران در آستانه سفر مصطفی آلیش، مفتی اعظم بلغارستان به کشورمان برای شرکت در سی‌ودومین کنفرانس بین‌المللی وحدت، با وی دیدار کرد.

در این دیدار که روز پنجشنبه اول آذرماه در محل مفتی‌گری اعظم بلغارستان انجام شد، مصطفی آلیش سفر به ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما به دیدار برادران دینی خود در ایران خواهیم رفت و مطمئن هستیم که سفر خوبی در پیش رو خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: همواره به دوستان خود گفته‌ام که ما در بلغارستان جمعیت اقلیتی هستیم؛ اما با ایمان به خدا و ثبات قدم حتماً آینده درخشانی در پیش روی مسلمانان کشورمان وجود دارد.

آلیش افزود: درست است که کشورهای استکباری از سلاح، قدرت و ثروت زیادی برخوردارند؛ اما ما مسلمانان با بهره‌گیری از ایمان راسخ خود می‌توانیم بر همه مشکلات پیروز شویم.

در ادامه حمیدرضا آزادی، رایزن فرهنگی کشورمان در بلغارستان ضمن ابراز خرسندی از سفر مفتی اعظم به ایران گفت: طبق آیات و روایات اسلامی به طور قطع آینده از آن متقین و اهل ایمان است.

آزادی افزود: رسیدن به این هدف بدون وحدت میان مسلمانان امکان‌پذیر نیست و امیدوارم که این سفر به وحدت و برادری هرچه بیشتر مسلمان ایران و بلغارستان بینجامد.