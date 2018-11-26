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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی:

مقاومت در درگیری‌های اخیر با صهیونیستها دستاوردهای بزرگی کسب کرد

مقاومت در درگیری‌های اخیر با صهیونیستها دستاوردهای بزرگی کسب کرد

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که مقاومت فلسطین در درگیری‌های اخیر با دشمن صهیونیستی دستاوردهای بزرگی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که مقاومت، مخالف هرگونه تفاهمی با دشمن صهیونیستی است که به حقوق ملت فلسطین ضربه بزند.

بر اساس این گزارش، نخاله تصریح کرد که مقاومت از زمان آغاز تظاهرات بزرگ بازگشت تا عملیات اخیر در خانیونس و درگیری‌ها در باریکه غزه موفق به کسب دستاوردهای بزرگی شد.

وی بر اهمیت وحدت ملت فلسطین بر اساس قاعده مقاومت و مقابله با پروژه صهیونیسم تاکید کرد.

زیاد نخاله از تشکیلات خودگردان نیز خواست به مجازات‌های اعمال شده علیه نوارغزه و مقاومت پایان دهد.

کد مطلب 4468116

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