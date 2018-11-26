به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ضمن تبریک بابت اثبات حقانیت ایران در عالی ترین مرجع دریانوردی جهان که به موجب تحریم صنعت کشتیرانی ایران انجام شده بود، گفت: ایران در بخش مهندسی دریایی جزء کشورهای خودکفا و پیشرفته است و توانسته است مگاپروژه های بندری زیادی را با استفاده از نیروهای داخلی مدیریت و راه اندازی کند که از جمله آن می توان به احداث یکهزار و ۴۰۰ متر اسکله شهید رجایی اشاره کرد.

وی مهمترین اقدام صنعت دریانوردی و بنادر را مربوط به توسعه بندر چابهار دانست و اظهار داشت: طی این اقدام ظرفیت این بندر از دو میلیون تن به ۸ میلیون تن ارتقاء یافت.

به گفته وی، مهندسی دریانوردی با چالش های زیادی روبروست که مهمترین آن استفاده از مزیت مقیاس است.

این مقام مسئول در توضیح استفاده از مزیت مقیاس، توضیح داد: استفاده از این ظرفیت به معنای ساخت کشتی های بزرگ است که در نتیجه ساخت این کشتی ها باید ظرفیت بنادر کشور را به منظور پهلو دهی این کشتی ها توسعه داد. البته زیرساخت های لازم برای این توسعه وجود دارد.

راستاد به تعهد بخش دریایی جهان به منظور کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرد و افزود: طی مصوبه ای که به منظور کاهش تولید گازهای گلخانه ای وجود دارد سولفور موجود در سوخت کشتی ها باید به زیر یک و نیم برسد که انجام این مهم نیازمند هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ دلار در هر تن یا دو میلیون دلار برای هر کشتی است.

وی مهمترین توسعه انجام شده را در بخش بنادر، حوزه بندر چابهار دانست و یادآور شد: در این بخش ۱۵ موج شکن نیز به عنوان پناهگاهی برای فعالیت ساحل نشینان احداث کردیم. این در حالی است که توسعه بندر جاسک و مطالعه توسعه بندر سیریک از جمله پروژه هایی است که در دست اقدام داریم.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حوزه شبکه ملی پایش مشخصه های دریایی نیز اقدامات خوبی انجام شده است که هواشناسی بندری و سامانه هشدار سونامی و توفان های حاره ای از جمله آنهاست.