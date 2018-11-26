بسیجی کمک به حل مسائل ومشکلات جامعه را تکلیف خود می داند

​به گزارش خبرنگارمهر ،قربان میرزایی صبح دوشنبه در همایش بسیج و چهل سالگی افتخار ویژه بسیج کارکنان و ادارات استان اظهار کرد : بسیجی انسانی با احساس مسئولیت بالاست و اگر نقدی به شرایط دارد بر اساس این احساس مسئولیت است و در این راستا کمک به حل مسائل ومشکلات جامعه را تکلیف خود می داند و به دور از منافع خطی و جناحی و حزبی خالصانه و متواضعانه برای خدمت به مردم تلاش می کند.

وی افزود : امروز فرهنگ جهادی و بسیجی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی برای دفاع از اسلام و استکبار ستیزی توسعه یافته و اینک در درون هم باید قدرت انسجام و یکپارچگی خود را در کمک به حل مشکلات مردم و تسهیل شرایط تحمیلی دشمن نشان دهد.

سرپرست استانداری خراسان رضوی ادامه داد:بسیج نهادی ارزشمند و مدرسه ای است که در آن همگان درس ایثار، جهاد و خدمت می آموزند و در این راستا گام بر می دارند و امروز باید تلاش شود فرهنگ بسیجی برگرفته از تفکر ناب انقلاب اسلامی و امام راحل در بین کارکنان و کارمندان نهادینه شود و در این راستا خدمت صادقانه و ادای تکلیف نسبت به شهدا و مردم وظیفه همه ماست .

وی گفت : بسیجی عاشق خدمت است و خدمت به مردم فرصتی بی بدیل است از این رو همه مدیران و کارکنان در تمامی بخش ها با روحیه بسیجی و جهادگونه برای خدمت به مردم تلاش کنند و وظایف محوله را به بهترین نحو در تعامل با مردم و بخش های مختلف انجام دهند.

میرزایی تاکید کرد : همانگونه که در هشت سال دوران دفاع مقدس مردم ما بسیجی وار با الهام از مکتب اباعبدالله در مقابل دشمنان ایستادند و سربلند بیرون آمدند امروز هم باید راه شهدای این مرز و بوم برای حفظ عزت و اقتدار این نظام و کشور تداوم یابد و خدمت به این مردم که تا امروز از همه داشته های خود برای حفظ این نظام و کشور گذشتند محور عمل ما باشد.