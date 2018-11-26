همنوازان خاموش «نوروز صبا» را منتشر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «نوروز صبا» کاری از گروه موسیقی «همنوازان خاموش» و خوانندگی مهدی امامی است که به تازگی توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

در این آلبوم مهدی امامی خواننده، محمد مظهری نوازنده کمانچه، آرش سعیدیان نوازنده عود، آرمین جوانبخت نوازنده سنتور، هامان منصوری نوازنده تار، بامداد فتوحی نوازنده تمبک و زکریا یوسفی نوازنده دف به عنوان نوازنده حضور دارند.

در توضیح این آلبوم آمده است: «آواز محور بودن، اندیشه‌ی اصلی شکل گرفتن آلبوم نوروز صبا است؛ آوازی که سعی شده، چه در طراحی فضای مُدال، چه ارتباط با شعر و چه اجرای زنده همراه با ساز یکپارچگی خود را حفظ کند. مانند قطعات ضربی، ساز و آواز این آلبوم نیز به صورت زنده و گروهی ضبط شده و به دلیل اینکه ضبط آواز در فضایی روستایی در خانه صورت گرفته است گاه صداهای محیط از دور شنیده می‌شوند.

مقدمه‌ آلبوم در دستگاه همایون و بر اساس ریتمی ساخته شده که امروزه بیشتر در موسیقی مناطق کُردنشین خاورمیانه یا درمیان صوفیانِ این منطقه بیشتر شنیده و شناخته شده است. در تصنیف‌ها، چنان‌که باید، ملودی‌پردازی کاملاً با توجه به فضای ابیات ساخته شده است: چه در معنی، چه در ریتم و سرعتِ کلمات و چه فضای معنایی. در آهنگسازیِ تصانیف سعی شده است تغییرات مُدال یا انتخاب و تغییر سرعت یا الگوهای ریتمیک تا حدّ امکان مرتبط با روند حرکت کلام و مفهوم در شعر باشد و نه‌فقط ملودی‌پردازیِ سلیقه‌ای.»