فتاوای علما درباره فلسطین جمع آوری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی صبح امروز پنجم آذرماه همزمان با سومین روز از سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در نشست اتحادیه جهانی علمای مقاومت با تأکید بر اینکه علما در شرایط کنونی می توانند نقش بزرگی در آماده سازی امت اسلامی داشته باشند، گفت: ما امروز نیازمند بسیج رسانه ای، بسیج اقتصادی و بسیج نظامی در حمایت فلسطین بوده و این مسئله نیازمند آن است که بیش از هر چیز، گستره علمای جهانی مقاومت را افزایش دهیم.



وی با درخواست از دبیرخانه اتحادیه جهانی علمای مقاومت جهت گسترش دادن دایره اندیشمندان مدعو اظهار کرد: منظور از علما فقط علمای دینی نبوده بلکه هر فرهیخته و عالم و دانش آموخته دانشگاهی می تواند به این طیف اضافه شود چرا که باید شمار بیشتری از نخبگان جهان اسلام به اتحادیه جهانی علمای مقاومت بپیوندند و هر یک از اعضاء بتوانند نخبگانی را که می شناسند برای عضویت پیشنهاد دهند حتی فرهیختگانی که مسلمان هم نباشند می توانند عضو این اتحادیه شوند.



اراکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع فتاوای علمای اسلام در مورد مسئله مقاومت گفت: ما فتواهای روشن و صریحی درباره حرمت روابط با رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین از بحر تا نهر از سوی علمای جهان اسلام داریم پس نیازی به فتواهای خاص وجود ندارد چرا که هم اکنون میان علما اجماع وجود دارد و حتی مورد تأیید علمای غیرمسلمان هم است زیرا بر این باورند که هر انسانی که سرزمینش اشغال شده باشد حق آزاد کردن آن را دارد.



وی با تأکید بر لزوم جمع آوری فتواهای صریح در مورد آزادی فلسطین از بحر تا نهر و نیز حق مبارزه برای مردم فلسطین تصریح کرد: باید صندوقی تأسیس شود با هدف گردآوری کمکهایی که آیت الله اختری در سخنان خود به آن اشاره کردند و این کمک که همان چیزی است که قرآن نیز بر روی آن تأکید دارد چرا که تنها مسئله انفاق جان مطرح نیست بلکه اهدای مال هم مطرح است.



دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، با اشاره به ضرورت برگزاری کنفرانسهای وحدت در سراسر جهان اسلام و محدود نشدن میزبانی به ایران و لبنان گفت: این به تلاش بیشتر علمای سایر کشورها نیاز دارد چرا که آنان باید آمادگی پذیرش میزبانی را داشته باشند و نمی توان از بیرون، هماهنگی ایجاد کرد.