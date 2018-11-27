واکسن آنفلوانزا باید شهریور تزریق شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، با تاکید بر اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر توصیه می شود، اظهار داشت: افراد با بیماری های مزمن تنفسی، قلبی و عروقی، سرطان ها و زنان باردار در دسته گروه های پرخطر هستند که باید شهریور هر سال واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

وی، زمان مناسب تزریق واکسن آنفلوآنزا را قبل از شروع فصل پاییز دانست و تصریح کرد: این واکسن باید در اوائل شهریور تزریق شود تا بتواند تاثیر خود را برای فصل پاییز و زمستان داشته باشد، لذا توصیه می شود در فصول پاییز و زمستان واکسن تزریق نشود، چراکه تاثیری در جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزا نخواهد داشت.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر اپیدمی آنفلوانزا در کشور نداریم، تاکید کرد: توصیه می شود افرادی که جزو گروه پرخطر هستند، بدون در نظر گرفتن وجود اپیدمی یا نبود آن، در زمان مناسب، واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

وی خاطرنشان کرد: افراد پرخطر، از دست دادن و روبوسی با افراد مبتلا به آنفلوانزا خودداری کرده و نکات بهداشت فردی را رعایت کنند. همچنین در خصوص تهویه هوا به خصوص در مکان های بسته که احتمال شیوع ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوانزا بیشتر است، توجه لازم انجام شود.