به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چهارشنبه شب، جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو با بیان این که نرخ بهره آمریکا حالا تنها اندکی کمتر از سطح خنثی است، باعث شد شاخص‌های سهام وال‌استریت به شدت جهش کنند.

جرومی پاول گفت: نرخ بهره سیاست‌گذاری شده توسط بانک مرکزی، حالا اندکی کمتر از سطح تخمین زده شده برای حالتی است که نه باعث سقوط و نه باعث تقویت یک اقتصاد سالم می‌شود.

در این میان بسیاری از سرمایه‌گذاران، این اظهارات او را نشانه‌ای برای این می‌دانند که چرخه سه ساله افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، به پایان خود نزدیک می‌شود.

به دنبال سخنرانی پاول در باشگاه اقتصادی نیویورک، اس‌اندپی و داوجونز بالاترین جهش درصدی خود در ۸ ماه اخیر را به دست آوردند؛ در حالی‌که شاخص نزدک هم بیشترین سود خود در یک ماه اخیر را ثبت کرد.

پاول گفت: افزایش نرخ بهره تدریجی ما، ابزاری برای متعادل کردن ریسک‌های مالی بوده است.

پیش از این سخنان، در همان روز فدرال‌رزرو در اولین گزارش پایداری مالی در تاریخ خود، هشدار داد که تنش‌های تجاری، برگزیت و مشکلات بازارهای مالی می‌تواند به سیستم مالی آمریکا که قیمت‌ها در آن بالا رفته، آسیب بزند.

جک آبلین، رئیس سرمایه‌گذاری شرکت مشاور کرسیت ولس در شیکاگو، می‌گوید: حالا جرومی پاول تصدیق می‌کند که به سطح خنثی نزدیک شده است و این اشاره به این دارد که شاید تعداد افزایش نرخ بهره در آینده، به اندازه‌ای که قبلا انتظار می‌رفت نباشد. این تغییر بزرگی در گفتمان فدرال‌رزرو است و خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید.

شاخص صنعتی داوجونز ۶۱۷.۷ واحد یا ۲.۵ درصد جهش کرد و به ۲۵۳۶۶.۴۳ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۶۱.۶۱ واحد یا ۲.۳۰ درصد جهش کرد و به ۲۷۴۳.۷۸ واحد رسید. شاخص نزدک با رشد قابل‌توجه ۲۰۸.۸۹ واحدی یا ۲.۹۵ درصدی، در ۷۲۹۱.۵۹ واحد بسته شد.

تحت شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، زیرشاخص‌های تکنولوژی و کالاهای مصرفی، هر کدام بیش از ۳ درصد جهش کردند و پیشتاز رشد در این شاخص بودند.

حجم معاملات دیروز ۸.۰۴ میلیارد سهم بود که در مقایسه با میانگین ۲۰ روزه ۷.۸۲ میلیارد سهم، روز پرکاری محسوب می‌شود.