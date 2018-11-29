برگزاری اولین کنسرت «ضرب و فوت» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، گروه موسیقی «ضرب و فوت» به سرپرستی رضا تاجبخش با همکاری سازمان ملل متحد و دفتر UNAIDS در ایران، شنبه ۱۰ آذرماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

در این کنسرت که به صورت الکتروجز برگزار می‌شود، سازهای بادی همچون ساکسفون، فلوت، ترومپت نواخته می شود. گروه «ضرب و فوت» در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده است و نخستین اجرای این گروه به مناسبت روز جهانی ایدز در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

اعضای گروه موسیقی «ضرب و فوت» عبارتند از رضا تاجبخش سرپرست گروه و نوازنده پیانو، کیبورد، امیر محمدی نوازنده ساکسفون، کلارینت، علیرضا میرآقا نوازنده ترومپت، فلوگل هورن، سروش عمومی نوازنده فلوت، پرکاشن، داریوش صالح‌پور نوازنده ادوات الکترونیک.

کنسرت موسیقی «ضرب و فوت» شنبه ۱۰ آذرماه، ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.