۲۱۰ میلیارد برای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه توسعه اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد اردبیل اضافه کرد: با پرداخت این میزان تسهیلات هزار و ۴۲۰ شغل در هشت ماهه امسال برای مددجویان این نهاد ایجاد شد.

وی با اشاره به محل ایجاد این تعداد اشتغال در بین مددجویان بیان داشت: ۶۶ مورد از این اشتغال ها در حوزه کشاورزی، ۶۱۳ مورد در بخش دامپروری، ۱۷۵ مورد در بخش صنایع دستی، ۵۴۷ مورد در بخش خدمات و ۱۹ مورد نیز در حوزه صنعت ایجاد شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سهم امسال این نهاد برای ایجاد اشتغالزایی در بین مددجویان استان را دو هزار نفر برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم روند فعلی این مهم محقق شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل نیز در این جلسه به اشتغالزایی مولد در کمیته امداد تاکید کرد و یادآور شد: تسهیلاتی که برای ایجاد اشتغال به مددجویان پرداخت می شود، باید در راستای اشتغالزایی پایدار و برای تعداد بیشتری از مددجویان هزینه شود.

بهمن حسین زاده متذکر شد: باید در انتخاب افرادی که از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد استفاده می کنند، دقت شده و افرادی که اشتغالزایی مولد دارند، تسهیلات را دریافت کنند.

وی با تاکید برضرورت رونق اشتغال های استارت آپی و حوزه آی تی در استان افزود: مددجویان کمیته امداد استان اردبیل از جوانان تحصیل و با دانش برخوردار بوده و در بحث اشتغال باید به این مسیر هدایت شوند.