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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خبر داد:

گذشت خانواده های گلستانی از ۱۶ قصاص در سال ۹۷

گذشت خانواده های گلستانی از ۱۶ قصاص در سال ۹۷

گرگان- رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان از گذشت ۱۶ قصاص توسط خانواده های گلستانی در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، احمد جعفری، در دومین همایش استانی صبر اظهار کرد: از ابتدای امسال با پادرمیانی فعالان سازشی و گذشت اولیای دم ۱۶ پرونده قصاص اجرا نشد.

وی افزود: این پرونده ها با کمک اعضا شعب ویژه سازشی و ریش سفیدان و معتمدان استان سازش شده اند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی ورود پرونده ها طی هشت ماهه سال جاری، گفت: امسال بیش از ۵۷ هزار پرونده به شعب شورای حل اختلاف استان واردشده که ۴۰ درصد این پروندها با کمک اعضا و گذشت بزرگ شاکیان ختم به آشتی و سازش شد.

جعفری همچنین از آمادگی شورای حل اختلاف برای استفاده از مشارکت ریش سفیدان و معتمدان برای سازش در پروندها خبر داد.

کد مطلب 4471370

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