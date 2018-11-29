افزایش ۶۰ درصدی کشفیات سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرزبانی اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی و اجرای طرح های مختلف در آبان ماه سال جاری دستگیری سارقان نیز ۴۲ درصد در شهرستان کرمانشاه رشد داشته است.

وی افزود: بیشترین آمار کشف شده در ماه گذشته مربوط به کشف وسایل و قطعات خودرو، محتویات داخل خودرو و سرقت خودرو بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: کاهش و کنترل جرائم سرقت، دستگیری سارقان، ارازل و اوباش ،معتادین متجاهر و مبارزه با مواد مخدر از جمله اولویت های کاری است که پلیس دنبال می کند.

وی در ادامه به برخی اقدامات صورت گرفته توسط پلیس شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در آبان ماه امسال بالغ بر ۷۵۰ فقره سرقت و بیش از ۵۴۰ سارق نیز در این راستا دستگر شدند.

مرزبانی تصریح کرد: توقیف نیزدیک به ۸۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متختلف از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.

وی بیان کرد: در ماه گذشته و با تلاش ماموران پلیس، ۴۰۰ معتاد و ۳۵ نفر از ارذل و اوباش نیز که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند، دستگیر شدند.

این مقام انتظامی در پایان بر عزم جدی پلیس در راستای پیشگیری از سرقت و مبارزه با سارقان تاکید کرد و گفت: در این راستا از پلیس های افتخاری و شبگردان در راستای پیشگیری از سرقت استفاده می شود.