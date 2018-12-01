برگزاری مراسم سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم

به گزارش خبرنگار مهر، گروه‌های مختلف مردمی و هیئت های مذهبی از صبح امروز شنبه با تجمع در میدان معصومیه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) حرکت کردند تا این روز تاریخی را گرامی بدارند.

جمعیت حاضر در این کاروان نمادین با در دست داشتن گل و پرچم‌های متبرک به نام حضرت معصومه (س) یاد و خاطره سالروز ورود بانوی کرامت به شهر مقدس قم را گرامی داشتند.

در مسیر منتهی به حرم نیز کسبه و خادمان حرم حضرت معصومه شیرینی و شکلات در بین حضار پخش می‌کردند.

هزاران نفر از دلدادگان به اهل بیت در نهایت پس از عبور از مسیر میدان امام خمینی و میدان آستانه در صحن امام رضا (ع) تجمع کردند.

آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نیز در این مراسم حضور داشت و حاج احمد واعظی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به مدیحه سرایی پرداخت.

این مراسم به صورت زنده از شبکه قم نیز پخش شد.

حضرت فاطمه معصومه (س) دختر امام موسی کاظم (ع) در سال ۲۰۱ هجری قمری برای زیارت برادر از مدینه راهی سرزمین خراسان در ایران شدند و پس از آنکه در شهر ساوه دچار بیماری شدند تصمیم گرفتند تا به شهر مقدس قم عزیمت کنند و در روز ۲۳ ربیع الاول سال ۲۰۱ هجری قمری در میان استقبال پرشور مردم قم وارد این شهر شدند.

در زمان ورود آن حضرت به ورودی شهر قم موسی بن خزرج از بزرگان قم و خاندان اشعری و عده زیادی از مردم گرداگرد کجاوه حضرت معصومه (س) تجمع و از ایشان استقبال کردند.

بانوی کرامت ۱۷ روز در شهر مقدس قم زندگی کردند و پس از آن دعوت حق را لبیک گفتند.