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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی مطرح کرد:

توصیه‌هایی به استاندار جدید آذربایجان شرقی

توصیه‌هایی به استاندار جدید آذربایجان شرقی

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی توصیه‌هایی همه‌جانبه به استاندار جدید آذربایجان شرقی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین آل هاشم ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: مجید خدابخش، استاندار سابق آذربایجان شرقی، فردی پاکدست، متدین و علاقه مند به خدمت به مردم بود.

وی ادامه داد: در طول ۱۴ماه خدمت در تبریز یکبار نشد که به نماز جمعه نیاید و یکی از امتیازاتش این بود مسائل سیاسی و جناحی را با کار ارتباط نمی داد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ما خدمت‌های آقای خدابخش را فراموش نمی‌کنیم، بیان کرد: او همواره در حال سرعت بخشیدن به حل مشکلات اقتصادی استان بودند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آل‌هاشم درباره پورمحمدی، استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: از اینکه یک چهره فرهنگی و علمی استانداری آذربایجان را به عهده می‌گیرد خوشحالیم و از انتخاب دولت محترم و حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم.

وی ابراز کرد: آقای پورمحمدی فردی فهیم، فرهیخته و استاد تمام دانشگاه تبریز است و از نظر علمی برای مردم تبریز آشناست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی درباره وظایف پیش روی استاندار جدید آذربایجان شرقی تاکید کرد: ارتباط با مسئولین و مردم، حل مشکلات اقتصادی مردم، پیروی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله وظایف مهم آقای پورمحمدی است.

وی یادآورد شد: قیمت ارز پایین آماده اما نرخ کالاها همچنان بالاست. همچنین لازم است که کارخانجات و صنایع حمایت شود.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: استاندار جدید باید ضمن حمایت از حقوق کارگران، به فرهنگ ایثار و خدمات خانواده‌های شهدا ارج بنهد و در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دست برندارد.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم همچنین توجه به مسائل زیست‌محیطی، توجه به فقرا، حمایت از کمیته امداد و بهزیستی، حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران و  مبارزه با فساد و مواد مخدر را از دیگر مسائلی دانست که باید مد نظر استاندار جدید آذربایجان شرقی قرار بگیرد.

کد مطلب 4474739

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