نشریات تخصصی کتاب ماه از یکدیگر تفکیک می شوند

سعید اسماعیلی - مدیر روابط عمومی موسسه خانه کتاب ایران با اعلام این خبر به مهر، گفت : به زودی نشریه ادبیات و فلسفه به دو بخش ادبیات و فلسفه تفکیک خواهد شد. سردبیر نشریه کتاب ماه ادبیات امین صدیقی است و سردبیر نشریه کتاب ماه فلسفه هم از سوی جهرمی مدیر خانه کتاب انتخاب می شود.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه ای که پیش بینی شده است دیگر نشریات دوگانه موسسه خانه کتاب هم مانند تاریخ - جغرافیا و علوم - فنون هم از یکدیگر تفکیک خواهند شد .

از زمان آغاز به کار سید مهدی جهرمی در موسسه خانه کتاب ایران تاکنون یک شماره از نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه به سردبیری امین صدیقی منتشر شده و نشست های فرهنگی و ادبی این نشریه نیز به حالت تعطیل درآمده است .