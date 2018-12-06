  1. دانش و فناوری
در روسیه رونمایی شد؛

اسلحه لیزری که هدف را در کسری از ثانیه نابود می کند

روسیه از اسلحه لیزری رونمایی کرده که از راه دور فعال می شود و می تواند در کسری از ثانیه هدف خود را نابود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، روسیه از یک اسلحه قدرتمند لیزری رونمایی کرده و ادعا می کند می تواند هدف خود را در کسری از ثانیه نابود کند.

این اسلحه لیزری Peresvet نام دارد و نیروهای مسلح روسیه آن را به کار گرفته اند.

تصاویر مختلف نشان می دهند سیستم اسلحه از راه دور و به وسیله یک سرباز فعال می شود.

هنوز درباره ماهیت و کاربرد آن اطلاعاتی فاش نشده است. اما سیستم های مشابهی که در کشورهای دیگر ابداع شده برای هدف گرفتن هواپیماها و موشک ها به کار گرفته می شود. این اسلحه می تواند تجهیزات الکترونیک آنها را از فاصله چند مایلی مختل کند.

یوری بوریسف معاون وزیر دفاع روسیه در مصاحبه با یک روزنامه گفت: این اسلحه می تواند در کسری از ثانیه هدف را نابود کند.

