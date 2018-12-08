تولید باتری های جان سخت با استفاده از فلوراید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این بررسی که با همکاری شرکت هوندا انجام شده ثابت می کند باتری های ساخته شده با استفاده از فلوراید می توانند هم بیشتر از باتری های لیتیومی عمر کنند و هم کیفیت بیشتری در مقایسه با آنها داشته باشند.

باتری ها معمولا از طریق تبادل یون ها بین دو قطب مثبت و منفی الکترود کار می کنند. تا به حال عمدتا از لیتیوم برای تسهیل تبادل یون استفاده شده است. اما بررسی های تازه نشان می دهد می توان برای این کار از مواد دیگری مانند سدیم، مگنزیم، آلومینیوم و حالا فلوراید استفاده کرد.

ایده استفاده از فلوراید برای تولید باتری از حدود یک دهه قبل مطرح بوده است. اما با توجه به ماهیت و فرم این ماده استفاده از آن کار ساده ای نبوده است. تولید باتری فلورایدی مستلزم استفاده از الکترولیت های مایع در دمای عادی است. اما فعال نگهداشتن این نوع باتری ها کار ساده ای نیست.

اما حالا با استفاده از روش ها و ترکیباتی جدید این ایده عملیاتی شده تا باتری هایی با عمر ۸ برابر در مقایسه با باتری های لیتیومی تولید شوند. البته برای تجاری سازی چنین باتری هنوز راه طولانی در پیش است.