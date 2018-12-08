برگزاری جشنواره استانی شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مرکزی

زهرا هرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره استانی شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با عنوان بانوی مقاومت در دو بخش بزرگسالان و بخش ویژه دانش آموزان در اراک برگزار می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: این جشنواره استانی با محوریت نقش زنان در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، همسران فداکار شهدا، همسران جانبازان سرافراز، همسران، مادران، خواهران و دختران شهدای مدافع حرم، زنان جهادگر در پشت جبهه‌ها، دختران چشم به راه پدر و مادران شاهد و مادران چشم انتظار پیگیری می‌شود.

هرم آبادی بیان داشت: در بخش جوانان و نوجوانان، به دنبال این هستیم که این رده سنی تشویق شوند تا به دنبال موضوع فعالیت های زنان و نقش آنان در دفاع مقدس و پیروزی انقلاب بروند، که این امر متاسفانه در جامعه امروز ما مغفول مانده است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه روح‌الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: برای ارسال اشعار سروده شده به دبیرخانه جشنواره تا ۲۰ آذر ماه جاری مهلت تعیین شده که پس از آن داوری اشعار رسیده به دبیرخانه آغاز می شود.

وی اظهار داشت: پس از داوری در بخش بزرگسالان و بخش دانش آموزان در هر بخش پنج نفر برگزیده می‌شوند که در اجلاس بانوان که هفتم اسفندماه سال جاری در اراک برگزار می‌شود از برگزیدگان با اهدای جوایز تقدیر می‌شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: همچنین اشعار رسیده به دبیرخانه جشنواره در نهایت به صورت کتاب چاپ و منتشر می شود و در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود، خاطره نگاری با همکاری آموزش و پرورش استان مرکزی، دیوارنگاری در پنج شهرستان اراک، ساوه، خمین، تفرش و شازند، هنرواره بانوان مقاومت، بزرگداشت زنان مجاهد مسلمان، گردهمایی بانوان راوی، برگزاری پنل دانشگاهی و حوزوی در ۷ دانشگاه و حوزه علمیه استان و... را بخشی از برنامه‌ها و فعالیت های سال جاری حوزه بسیج جامعه زنان سپاه روح الله استان مرکزی اعلام کرد.