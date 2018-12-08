دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور «ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان» با موضوع «چالش‌های مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین منطقه‌ای» در هتل پارسیان آزادی تهران آغاز شد.

جلسات کارشناسی، کمیته تدوین اسناد و کمیته تدوین بیانیه تهران روز گذشته برگزار شد.

قرار است حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه سخنرانی کند. پس از آن رئیس مجلس پاکستان که ریاست اولین دوره این کنفرانس را بر عهده داشته، ریاست را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تحویل خواهد داد.

روسای مجالس این شش کشور سال گذشته در کنفرانسی در اسلام آباد شرکت کردند که در نتیجه آن قرار شد همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم گسترش یابد.

گفتنی است، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، محمود علوی وزیر اطلاعات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور دارند.