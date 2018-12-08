به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در دومین کنفرانس مجالس ۶ کشور «ایران، پاکستان، ترکیه چین، روسیه و افغانستان» که صبح امروز(شنبه) با موضوع «چالش‌های مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین‌المللی در هتل پارسیان آزادی تهران آغاز بکار کرده است، اظهار کرد: جهان امروز شاهد چالش های سخت و پیچیده ای اعم از موضوع تغییر آب و هوا، بحران های اقتصادی، توسعه نیافتگی، تجاوز و جنگ و فقر و گرسنگی یکجانبه گرایی افراط گرایی و تروریسم، است.

ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بعنوان بزرگترین قربانی تروریسم از بدو تاسیس تاکنون با این پدیده شوم مواجه بوده است و از این بابت متحمل خسارات جانی سنگینی شده است. اقدامات تروریستی از جمله شهادت ۷۲ تن از سیاستمداران در یک بمبگذاری در سال ۱۳۶۰ و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر توسط تروریست‌ها در همان سال و شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عادی در طول ۴۰ سال گذشته، که امروز در اروپا و آمریکا تحت حمایت دولت های غربی هستند، از جمله نمونه آن است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: شهادت دانشمندان هسته‌ای توسط عوامل تروریستی کشورهای بیگانه، حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی و حادثه تروریستی در شهر اهواز و حادثه دو روز گذشته در چابهار هیچ خللی در عزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه با تروریسم وارد نکرده و نخواهد کرد.

روحانی با بیان اینکه امروزه امنیت ابعاد گسترده‌ای نسبت به گذشته دارد، گفت: مسائل مهمی مثل امنیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ما را در برگرفته است و اخلال در هریک از آنها می‌تواند در حوزه تروریسم تعریف شود.

خروج آمریکا از برجام نمونه بارز تروریسم اقتصادی است

وی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را شکل بارزی از تروریسم که ملت ما را هدف قرار داده است، دانست و تصریح کرد: تروریسم اقتصادی به معنای وحشت‌آفرینی در یک کشور و ایجاد ترس در دیگر کشورها که قصد سرمایه گذاری در کشور هدف دارند، است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ملت ایران بی تردید نمونه بارز تروریسم اقتصادی است.

رئیس جمهور ادامه داد: منطقه ما امروز در یک برهه حساس تاریخی قرار گرفته است، مقطعی که در آن تروریست‌ها، خشونت طلبان و قانون شکنان به دنبال راه انداختن گردابی از خشونت، فقر، تحریم، ترور و کودتا هستند؛ از پاکستان تا ایران، از افغانستان تا روسیه و دیگر کشورهای منطقه.

وی تصریح کرد: آنها نمی‌خواهند که ما دور هم بنشینیم و یک دل و همزبان با یکدیگر همکاری داشته باشیم اما آنها باید بدانند این اراده ماست که دست در دست بر دشمن مشترک فائق آییم و البته این پیروزی مستلزم آن است که همه مسئولیت خود را برای خشکاندن ریشه‌های خشونت به یاد داشته باشیم.

روحانی اظهار کرد: موفقیت ما نیازمند تلاشی مستمر و خستگی ناپذیر برای کشف سرچشمه های تباهی و کوشش دسته جمعی برای خشکاندن ریشه های آن است. فقر، فساد، نابرابری از مهمترین ریشه های تروریستی در این منطقه است.

وی افزود: در فضای توسعه نیافتگی است که اشکال زشت فقر، پولشویی و تروریسم به یکدیگر ملحق می‌شود و امنیت جوامع انسانی را نابود می کند.

رئیس جمهور گفت: صدای مردم منطقه به خوبی شنیده می شود که می گویند جنگ و تروریسم بس است، آوارگی و بی خانمانی، فقر و گرسنگی، نفرت و کینه، تحریم و تحقیر کافی است.

وی بیان کرد: زنان و دختران تحمل محرومیت دوباره از تحصیل و اشتغال را ندارند، کودکان از برهنگی و آوارگی خسته شده اند و شهرها و روستاها دیگر انفجار، سوختن و ویرانی را برنمی تابند.

روحانی با بیان اینکه دخالت های سیاسی و نظامی اجازه رشد و توسعه یافتگی به کشورها را نمی دهد، اظهار کرد: مداخله گران پاشیدن بذر اختلاف، کینه و خشونت را درو خواهند کرد و ما باید بیاندیشیم چگونه می‌توانیم آنهایی را که آگاهانه میلیاردها دلار از درآمد نفتی خود برای تعمیق و افزودن اختلافات صرف می کنند، متوقف کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید در مقابل زورگویان و تنش آفرینان بایستیم تا ترور و وحشت را بخشکانیم. برای مقابله با مشکلاتی که مرز و قلمرو نمی شناسد باید نگاهی تازه به مرز و قلمرو داشته باشیم. باید حاکمیت‌های منعطف تری داشته باشیم و با تقسیم عادلانه مسئولیت ها در برابر تهدیدات مشترک در مقابل ناآرامی ها بایستیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر می خواهیم به بحران پناهندگان پایان دهیم باید خشونت و جنگ را افسار بزنیم. اگر می خواهیم تروریسم را شکست دهیم باید به پیکار با غول های ناپاک بشتابیم و برای چنین امری باید از کارآمدی حکمرانی یکدیگر حمایت کنیم تا دیگر جایی برای پلیدی ها نباشد.

وی گفت: ما اینجا گرد هم آمدیم تا به یکدیگر یادآوری کنیم که ملت ها و دولت های ما در پیوند با یکدیگر هستند و ما از دوران دور و از تاریخی کهن با هم بوده ایم. فرهنگ های ما در داد و ستد با یکدیگر تمدنی مشترک را آفریدند، تمدنی که از چین بزرگ تا آناتولی پهناور و از روسیه فراخ تا فلات قاره ایران که رسالتی بزرگ در تمدن آسیایی را به دوش کشیده اند.

روحانی افزود: ما فرزندان تمدن های بزرگی هستیم که اینک ما را به حراست از خود فرا می خواند. ما در معرض یورشی همه جانبه هستیم که نه تنها هویت و فرهنگ ما را تهدید می کند بلکه مصمم است پیوست های دیرپای ما را هم بگسلد.

وی گفت: کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته و به پاکستان طعنه می زند، افغانستان را تحقیر می کند، ترکیه را تنبیه می کند، روسیه را تهدید می کند و ایران را تحریم می کند متهم ردیف اول در شکستن پیوندهاست اما اگر آمریکا فکر می کند که می تواند ما را از هم جدا کند سخت در اشتباه است.

رئیس جمهور گفت: وقتی آنها تجارت چین را در تنگنا قرار می دهند همه ما زیان می بینیم، وقتی به پاکستان طعنه می زند همه ما آن را اهانت تلقی می‌کنیم. تحقیر افغانستان خوار شمردن همه ما محسوب می شود. با تنبیه ترکیه همه ما مجازات می شویم و هرگاه روسیه را تهدید کنند ما هم امنیت خود را در مخاطره می بینیم و آنگاه که ایران را تحریم می کنند همه ما را از مواهب تجارت بین المللی و توسعه پایدار بی بهره می سازند.

گستاخی‌های آمریکا را تحمل نمی‌کنیم

وی ادامه داد: ما در اینجا می خواهیم این مطلب را بگوییم که بنا نداریم این گستاخی‌ها را تحمل کنیم، ما در برابر آنها با تقویت همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی خواهیم ایستاد.

روحانی تصریح کرد: ایران به حکم رسالت بزرگ خود امروز سد بزرگی در برابر سوداگران خشونت و دلالان فلاکت بوده و بهای سنگین این ایستادگی را هزاران نفر از دلاوران ما با جان و زندگی خود پرداخته اند.

وی اظهار کرد: ما سالیانه ۸۰۰ میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی کشورهایی از شرق اروپا تا غرب آمریکا، از شمال آفریقا تا غرب آسیاست.

رئیس جمهور گفت: برای لحظه ای تصور کنید که رخنه‌ای در این سد ایجاد شود، چه فاجعه ای به بار خواهد آمد. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم و در راه مبارزه با خشونت و افراطی گری هزاران نفر از نیروهای ارزنده و عزیز خود را فدا کرده ایم و سالانه میلیون ها دلار در این خصوص هزینه کرده ایم.

با تحریم ایران خیلی‌ها در امان نخواهند ماند

روحانی ادامه داد: قطعا بدون این هزینه ها و فداکاری ها، منطقه ما شاهد ظهور و قدرت‌گری خلافت وحشیانه و ظالمانه داعش در پهنه ای بسیار وسیع بود. ما از غربی ها انتظار نداریم که سهم خود را در ازای امنیت و ثباتی که برای آنها تامین کرده ایم بپردازند اما بدانند که با تحریم ایران به توانایی های ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می زنند.

روحانی گفت: با تضعیف ایران از راه تحریم، خیلی‌ها در امان نخواهند ماند. آنهایی که حرف ما را باور ندارند خوب است نگاهی به نقشه جغرافیایی بیندازند.

وی ادامه داد: پیروزی‌های گذشته ما بر جنایت، خشونت و ترور به معنای تضمین پیروزی‌های آینده نیست.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: رویارویی با معضلاتی که سرشتی فرامرزی دارند نیازمند جهت گیری ها و راه حل های فرامرزی خواهد بود. ما باید بدانیم که قالب تهدیدات معاصر ما چنین سرشتی دارد از این روست که بر اشتیاق جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در ساختن منطقه‌ای قوی‌تر تاکید کرده ایم. منطقه ای قوی‌تر، رها از سلطه دیگران و به خود متکی که از خود نیرو می گیرد و بر نیروی همه ملت ها تکیه می‌کند.

روحانی اضافه کرد: منطقه قوی تر که محصور در جغرافیای دشمن نیست بلکه چراغ راهنمای ما در پیشگاه ورود به دنیای حساس آمریکایی است. دنیایی که در آن آمریکا دیگر توان سلطه بر دیگران را ندارد و این ملت ها هستند که در مناطق مختلف جهان در هم‌پیمانی با هم آرزوی مشترکشان را متبلور خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در راه تحقق منطقه قوی تر همه باید بکوشیم تا پیوندهای همه جانبه و دوجانبه را گسترش دهیم، گفت: ما باید امنیت شبکه‌ای با همه همسایگان خود را در دستور کار قرار دهیم و به حاکمیت همه آنها احترام بگذاریم. چند جانبه گرایی را در دیپلماسی و قراردادهای تجاری تعقیب کنیم. مشارکت جدی در فرآیندهای صلح سازی در منطقه داشته باشیم و در عین تقویت همه جانبه قدرت دفاعی، نظامی گری در سطح منطقه را تقلیل دهیم.

رئیس جمهور افزود: در این راستا باید بر تبادلات علمی، فرهنگی و گردشگری منطقه فارغ از تعلقات قومی و مذهبی منطقه بیفزاییم. زیرساخت های لازم را برای ترانزیت، انتقال انرژی و اطلاعات با همه همسایگان فراهم کنیم. از تجارت کالا و خدمات به خصوص کالاها و خدمات فرهنگی میان همسایگان حمایت کنیم. به توازن قوایی پایدار با همسایگان مبتنی بر خویشتن داری استراتژیک و عدم رقابت مخرب دست یابیم.

از کسی که دیگران را تحریم می‌کند، انتظار نداریم که به وعده‌ها احترام بگذارد

روحانی یادآور شد: البته انتظارات ما از آمریکا بعنوان کشوری که نمی‌تواند هیچ کشور و منطقه ای را در مسیر این آرمان یاری کند، روشن است. از کسی که دیگران را تحریم می‌کند، انتظار نداریم که به وعده‌ها احترام بگذارد. از مسئولیت گریزی که نمی خواهد به مسئولیت های گذشته خود تن دهد، انتظار مسئولیت جدیدی نداریم.

وی تاکید کرد: از آن کسی که تمدن ها را تهدید می‌کند نمی توان خواست نگهدارنده تمدن های مشترک باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اما هر کجا که آمریکا در انهدام جوامع سهمی داشته باشد بداند اجازه نخواهیم داد که از هزینه خسارت ها و ویرانی ها بگریزد؛ مسئولیت بر عهده ماست.

روحانی ابراز امیدواری کرد که در این اجلاس بتوانیم سنگ بنای محکمی را برای دست یافتن به آرمان ها و تفوق در دشواری ها و همکاری های مشترک پایه بگذاریم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه آماده یاری رساندن به رسالت تمدنی خود در همکاری با شماست. هر روز که می گذرد بیش از قبل به یقین می رسیم که با همت صادقانه چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، افغانستان و ایران این رسالت را می توان به سرانجام رساند.