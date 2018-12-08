قیمت مرغ رکورد زد/ قیمت از مرز ١٢ هزارتومان عبور کرد

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت مرغ به ١٢ هزار و ١٠٠ تومان خبر داد و گفت: قیمت این کالا در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۹۰۰ تومان، پخش ۱۱هزار و ۱۰۰تومان و مراکز خرده فروشی ۱۲هزار و۱۰۰ تومان است.

وی افزود: همچنین قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف ۲۱هزار تومان، سینه بدون کتف ۲۰ هزار تومان و فیله ۲۱ هزار تومان است.

وی ادامه داد: همکاران ما توجه کنند قیمتهای اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ پیش از این در چند برهه با ثبت رقم ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، به مرز ۱۲ هزارتومان نزدیک شده بود اما از این مرز قیمتی عبور نکرده بود.