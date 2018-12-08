تداوم بارش ها در آذربایجان غربی/هوا ۵ درجه سردتر می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه بارشی که از چند روز گذشته آذربایجان غربی را تحت تاثیر خود قرار داده است، تا اواخر روز یکشنبه به طور متناوب همچنان فعال خواهد بود افزود: این سامانه موجب بارش مناسب باران در بیشتر نقاط آذربایجان غربی خواهد بود.

وی با بیان اینکه طی هفته جاری دمای هوای استان بین سه تا پنج درجه سردتر می شود ادامه داد: در این راستا با توجه به تداوم مه آلودگی و بارش برف در جاده های کوهستانی استان نیز شاهد کاهش دید افقی و لغزندگی در سطح جاده های مواصلاتی استان خواهیم بود.

صابری اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ارومیه ۹.۶، میاندوآب ۲۱.۸، بوکان ۲۰.۴، شاهین دژ ۱۵.۴، سردشت ۱۴، خوی ۸.۵، مهاباد ۶.۹، پیرانشهر ۵.۲، ماکو ۲.۶، سلماس ۳.۸، چالدران ۲ و شوط ۳.۱ میلیمتر بارش را تجربه کرده اند.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی عنوان کرد: در همین مدت چالدران با سه درجه زیر صفر سردترین و پلدشت با هشت درجه بالای صفر گرم ترین شهرهای آذربایجان غربی بود.