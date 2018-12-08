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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

اپل دستگاه رصد خواب ساخت

اپل دستگاه رصد خواب ساخت

به تازگی یک دستگاه رصد خواب ساخته شده که شامل یک پد است که زیر تشک قرار می گیرد و خواب کاربر رار صد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اپل پس از خرید اپلیکیشن ها و شرکت سازنده حسگر Beddit از  نخستین دستگاه ردیابی خواب رونمایی کرده است.

حسگر Beddit جدید با قیمت ۱۴۹ دلار عرضه می شود و دارای یک پد با ضخامت ۲ میلیمتر است که زیر تشک قرار می گیرد و خواب کاربر را رصد می کند.

این دستگاه الگوهای خواب کاربر را رصد می کند و حتی می تواند بهترین زمان برای رختخواب رفتن و بیدار شدن را به آنها بگوید.

دستگاه Beddit Sleep Monitor به طور اتوماتیک خواب کاربر را رصد می کند. همچنین به وسیله یک اپلیکیشن روی آیفون خواب را اندازه گیری و مدیریت می کند. 

این دستگاه همچنین ضربان قلب، مدت خواب، تنفس، خرخر کردن، دمای اتاق و رطوبت را می سنجد.  هنگامیکه کاربر زمانبندی خواب خود را مشخص می کند، Beddit کاربر را تشویق می کند تا برنامه ریزی انجام شده را حتما انجام دهد. برای این منظور  زمان خواب را به کاربر یادآوری می کند و به طور هفتگی گزارش هایی برای او ارسال می کند.

تخمین زده می شود ارزش صنعت خواب ۳۲ میلیارد دلار باشد و گجت های پوشیدنی زیادی عرضه شده که خواب کاربر را رصد می کنند.

کد مطلب 4478973
شیوا سعیدی

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