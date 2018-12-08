دستگیری قاتل عروسی خونین در کرمانشاه

سردار منوچهر امان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاتل مراسم عروسی محله چمن کرمانشاه امروز دستگیر شد.

وی افزود: در جریان برگزاری مراسم عروسی واقع در شهرک چمن کرمانشاه حادثه تیراندازی روی داد که در این حادثه ۲۰ نفر زخمی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: پس از انتقال به بیمارستان چهار نفراز مجروحان شامل یک خانم و سه آقا، جان خود را از دست دادند.

وی گفت: با حضور به موقوع پلیس در محل حادثه، ۳ نفر از طرف‌های درگیر بازداشت و مظنون اصلی نیز با تلاش های شبانه روزی پلیس و ردیابی های مستمر صبح امروز و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در شهر ملارد استان البرز دستگیر شد.