اجرای ۸۸ عنوان برنامه مناسبتی در هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) طی سخنانی گفت: ۸۸ عنوان برنامه مناسبتی به مناسبت هفته ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود، که از این تعداد ۶۰ برنامه تبلیغاتی، ۱۲ مراسم آیینی مذهبی، ۶ عنوان خدمات زائر و ۱۰ عنوان برنامه رسانه ای است.

وی آئین تعویض پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم(ع)، جمع خوانی خدام، مدیحه سرایی، سخنرانی مذهبی و برگزاری جشن های قرآنی ویژه نوجوانان و خردسالان، ویژه برنامه های فرهنگی در جهت شناساندن ابعاد شخصیت مذهبی و فرهنگی حضرت عبدالعظیم(ع) به جامعه و آشنایی مردم با شخصیت های برجسته مذهبی و ملی مدفن در حرم را از برنامه های این هفته دانست و افزود: جشن تکلیف و مراسم عقد زوج های جوان نیز در حرم عبدالعظیم(ع) برگزار می شود.

معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: تقدیم ۲ هزار شاخه گل توسط خدام حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در فرودگاه امام خمینی(ره)، استقبال از مسافران خارجی، بازدید رایگان عموم از موزه حرم، تخفیف ۵۰ درصدی بلیت خانه علم و آسمان نمای حرم و بازدید عمومی از کارگاه ساخت ضریح جدید حرم عبدالعظیم(ع) را از دیگر برنامه های فرهنگی آستان در این هفته برشمرد.

سلیمی گفت: ویزیت بخش های عمومی و تخصصی دارالشفای کوثر حرم در این هفته به صورت رایگان انجام خواهد شد و نیز برنامه ویژه خردسالان با عنوان نوباوگان حسینی با حضور فرزندان شهدای مدافع حرم و گل افشانی قبور شهدای مدفن در حرم عبدالعظیم(ع) نیز در این هفته برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، ۱۸ تا ۲۳ آذرماه هفته بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) و هفته فرهنگی ری نامگذاری شده است.