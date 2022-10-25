اجرای ۷۰ برنامه فرهنگی در هفته بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور عباس سلیمی معاون فرهنگی آستان مقدس عبدالعظیم امروز سه شنبه ۳ آبان ماه برگزار شد.

سلیمی در این نشست با تاکید بر جایگاه و عظمت حضرت عبدالعظیم گفت: ما در مجموعه آستان مقدس برنامه‌ای برای معرفی امام زادگان آرمیده در حرم مطهر عبدالعظیم تحت عنوان ستارگان خواهیم داشت.

وی با اعلام اینکه هفته بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم از پنجشنبه ۵ آبان ماه برگزار می‌شود گفت: در این هفته با اجرای ۷۰ برنامه متنوع در خدمت زائرین خواهیم بود. عیادت روزانه متولیان آستان از بیماران بستری در خانه‌ها و بیمارستانها، تجدید میثاق با شهدای شهرری، غبارروبی ضریح و چراغ گردانی و خطبه خوانی از برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی افزود: برگزاری محافل قرآنی با حضور قاریان برجسته و اجرای گروه‌های تواشیح کشوری، برپایی مراسم دعا و نیایش به همراه آئین تعویض پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم که از سوی شبکه‌های رسانه‌ای پوشش داده خواهد شد از برنامه‌های متنوع دیگر این آستان خواهد بود.

معاون فرهنگی آستان مقدس عبدالعظیم با اعلام برنامه‌های روز میلاد گفت: یکشنبه هشتم آبان ماه مقارن با روز میلاد عبدالعظیم حسنی در راستای ارائه خدمت به هم میهمانان عزیز کلیه مراجعات مرکز دارالشفای کوثر رایگان خواهد بود. این خدمات اعم از ویزیت، تزریقات و پزشکان متخصص انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مرکز نجوم و آسمان نما و موزه این آستان به صورت رایگان ارائه خدمات به دانش آموزان و کلیه مدارس منطقه طی یک هفته خواهد داشت. همچنین شعبه‌ای از محصولات نان رضوی در ضلع شرقی حرم برای استفاده مردم و پذیرایی از آنان افتتاح می‌شود.

سلیمی با تاکید بر اجرای طرح مواسات و بسته‌های معیشتی در دستور کار این آستان قرار دارد، گفت: با همراهی و همکاری اتاق اصناف در شب و روز میلاد عبدالعظیم حسنی تخفیفاتی برای مردم قرار داده خواهد شد.

معاون فرهنگی افزود: ویژه برنامه آستان شنبه ۷ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشاء با تلاوت احمد ابوالقاسم قاری برجسته بین المللی و اجرای گروه تواشیح محمد رسول الله (ص)، سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی و مداحی سید مهدی میرداماد برپا می‌شود. با توجه به اهمیت و جایگاه بانوان، کرسی ویژه بانوان برپا خواهد شد. همچنین در ظهر ولادت نیز مراسم جشنی با حضور مادحین برگزار خواهد شد. برپایی جشن کودکانه با عنوان گل‌های حسینی برای نوجوانان از دیگر مراسم آستان مقدس است.

وی گفت: ما همچنین برای گرامیداشت جایگاه حضرت عبدالعظیم مراسمی و محافل قرآنی را در مساجد شهرستان ری تدارک دیده ایم.

معاون فرهنگی آستان مقدس عبدالعظیم با اشاره به امکانات این آستان گفت: حوزه عبدالعظیم حسنی طلبه‌های زیادی مشغول به تحصیل هستند. همچنین دانشگاه علوم و حدیث و مجتمع آموزشی حکمت از دیگر مراکزی است که مردم برای تحصیلات آموزشی استفاده می‌کنند.

سلیمی افزود: مرکز نجوم، تالار علم و موزه، آسمان نما پاسخگوی نسل جوان و نوجوان است. همچنین مرکز دارالقرآن و مرکز مشاوره و پاسخگویی آستان عبدالعظیم حسنی خود را مکلف به ارائه خدمات می‌داند. در مرکز دارالشفای کوثر این آستان ۷۵۰ هزار نفر از خدمات پزشکی آن بهره مند شدند. همچنین اداره نذورات و هدایای مردمی علاوه بر دریافت هدایای بانیان و خیرین به ارائه خدمات فرهنگی در زمینه‌های مختلف می‌پردازد.

وی در پایان گفت: اتاق عقد مرکز آستان عبدالعظیم حسنی در فضایی بسیار شاد و زیبا پذیرای جوانانی است که در آستانه ازدواج قرار می‌گیرند و مرکز مشاوره نیز برای ارتباط و استحکام روابط بین زوجین راه اندازی شده و به ارائه خدمات می‌پردازد.