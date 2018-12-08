اطلاعیه سازمان سنجش در راستای اعطای مدرک تحصیلی به حافظان قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید سال ۱۳۹۵و بعد از آن اطلاعیه ای صادر کرد.

این اطلاعیه آمده است:

به منظور اجرای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید مصوب سال ۱۳۷۵مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیات محترم وزیران (۷۶/۱۱/۰۵)، حافظان کل قرآن مجید به جز اتباع خارجی که خواهان استفاده از مزایای در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد با توجه به توضیحات ذیل در آزمون کارشناسی ارشد (کد رشته امتحانی ۱۱۱۱) شرکت نموده و بند مربوط به تقاضانامه اینترنتی را علامتگذاری نمایند.

الف) بنا بر ابلاغیه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۸و بعد از آن آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.

ب) لازم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور حداقل مدرک تخصصی مندرج در مصوبه جلسه ۵۷۳شورای عالی انقلاب فرهنگی (حافظ درجه 3) را که توسط سازمان دارالقرآن کریم و با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور مطابق مندرجات این اطلاعیه برگزار میشود، ارائه نمایند.

داوطلبان دیپلم و زیر دیپلم پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حد نصاب لازم، از طرف سازمان سنجش اموزش کشور به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور معرفی خواهند شد.

معرفی شدگان دیپلم و زیر دیپلم و دارای حد نصاب که دارای مدرک تخصصی حفظ باشند جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث، گواهی معدل و ریز نمرات به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور (بر اساس دستورالعملی که مرکز فوق اعلام خواهد نمود) مراجعه می­نمایند.

دارندگان مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی (فقط علوم قرآنی) که دارای مدرک تخصصی حفظ می­باشند، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و اعلام نتایج، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش جهت معرفی به دانشگاه­ ها، لازم است نسبت به ارسال مدرک تخصصی حفظ، مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی و انتخاب رشته خود به سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.

حافظانی که در سال های گذشته و با استفاده از این تسهیلات موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، حق استفاده مجدد از این سهمیه را ندارند.

حافظانی که در سال های گذشته (سال ۹۷و قبل از آن) و با استفاده از این تسهیلات موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، موظف می­باشند با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به اخذ گواهی معدل کارشناسی خود اقدام نموده و معدل کارشناسی صحیح را در تقاضانامه اینترنتی آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸درج نمایند.

ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم که از سوی سازمان دارالقرآن کریم اعلام شده است، به شرح ذیل میباشد:

طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

به اطلاع حافظان محترم قرآن کریم می­رساند براساس مصوبه جلسه (۵۷۳) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ (۰۸/۰۹/۸۴) و به منظور ساماندهی و تسهیل خدمت­رسانی دستگاههای اجرایی کشور به حافظان کلام وحی، سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور، آزمون­های «ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم» را طبق توضیحات و ضوابط ذیل اجرا می­نماید.

لازم به ذکر است: داوطلبان شرکت در آزمون­های اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر حفظ (از طریق سازمان سنجش آموزش کشور) ضرورتاً می بایست نسبت به کسب حداقل مدارک درجات ذیل (حافظ درجه ۳) اقدام نمایند.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند اینجا کلیلک نمایند.