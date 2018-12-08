مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز و فردا در برخی از مناطق استان های واقع در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و استان های واقع در دامنه جنوبی البرز، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان بارش پراکنده باران، وزش باد و در مناطق کوهستانی و سردسیر شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز بارش پراکنده برف و احتمال کولاک برف پیش بینی می شود.

احد وظیفه تصریح کرد: شدت بارش ها امروز در غرب استان های کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب آذربایجان شرقی، شرق گلستان و خراسان شمالی است.

وی افزود: از دو شنبه تا اواخر هفته جوی آرام در اکثر مناطق کشور پیش بینی می شود که در شهرهای پرجمعیت و صنعتی، افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پدیده غالب در این مناطق خواهد بود.

به گفته وی طی سه روز آینده شرق خلیج فارس از امشب تا اوایل دوشنبه دریای عمان مواج خواهد بود.

هوای پایتخت امروز و فردا کمی ابری و وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران به ترتیب ۱۳ و ۴ درجه سانتیگراد اعلام شده است.